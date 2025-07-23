Фатальная ошибка Зеленского, которая может поставить крест на его карьере политика

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Укрианцы не согласны с переподчинением НАБУ и САП прокуратуре

В эти дни на Украине происходят серьезные перемены. Президент Владимир Зеленский проводит масштабные перестановки в высших эшелонах власти. Этого от него требовали его западные партнеры, но как это ни странно, именно эти действия могут оказаться фатальными для его политической карьеры.

Страсти начали разгораться вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Недавно эта организация начала расследовать дело о злоупотреблениях против бывшего министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. После этого в НАБУ нагрянули с обыском сотрудники СБУ и был задержан один из руководителей организации Руслан Магамедрасулов, которого обвинили в ведении бизнеса в России. По итогам обыска было задержано 15 сотрудников, еще двоих сотрудников обвинили в шпионаже в пользу России.

После этого Зеленский оперативно подписал законопроект №12414, согласно которому НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) перешли под прямое подчинение генеральному прокурору Украины.

Данное событие спровоцировало на Украине массовые протесты. Митинги прошли в крупнейших городах страны Киеве, Львове, Одессе, Сумах и Днепре. Несмотря на действие в этих городах комендантского часа, протестующие и не думали расходится и выкрикивали оскорбления против нынешнего президента Украины Зеленского.

Жители Незалежной считают, что таким образом НАБУ и САП стали номинальными фигурами, и страна рискует вернуться «во времена Януковича».

Не остались в стороне и западные партнеры Зеленского. ЕС грозит ввести против Украины санкции и заморозить процессы евроинтеграции, а также поставить под угрозу безвизовый режим. США могут поставить на паузу недавно обещанные поставки оружия. Тем самым Зеленский очень усложнил себе перспективный не только переизбраться на новый президентский срок, но и вообще продолжить карьеру политика.

Ситуация развивается очень стремительно, мы следим за новостями по этой теме и будем информировать о всем происходящем наших читателей…