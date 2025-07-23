Фатальная ошибка Зеленского, которая может поставить крест на его карьере политика
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Укрианцы не согласны с переподчинением НАБУ и САП прокуратуре
В эти дни на Украине происходят серьезные перемены. Президент Владимир Зеленский проводит масштабные перестановки в высших эшелонах власти. Этого от него требовали его западные партнеры, но как это ни странно, именно эти действия могут оказаться фатальными для его политической карьеры.
Страсти начали разгораться
После этого Зеленский оперативно подписал законопроект №12414, согласно которому НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) перешли под прямое подчинение генеральному прокурору Украины.
Данное событие спровоцировало на Украине массовые протесты.
Жители Незалежной считают, что таким образом НАБУ и САП стали номинальными фигурами, и страна рискует вернуться «во времена Януковича».
Не остались в стороне и западные партнеры Зеленского. ЕС
Ситуация развивается очень стремительно, мы следим за новостями по этой теме и будем информировать о всем происходящем наших читателей…