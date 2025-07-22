Стивен Сигал сворачивает бизнес в России во избежание репутационных потерь

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Гражданам США запрещено инвестировать средства в бизнес российских компаний

Еще недавно Стивен Сигал клялся в любви России, и даже принял российское гражданство. Звезда Голливуда активно открывал бизнес в нашей стране. Но сегодня стало известно, что актер покинул один из своих последних проектов в России.

Как стало известно изданию “Коммерсант” , Стивен Сигал еще 17 июля покинул должность генерального директора компании «Пять элементов». На этой должности его сменил член совета директоров «Водстроя» Владислав Казак.

По мнению газеты, такое непростое решение актер был вынужден принять из-за рисков санкций. Как известно, гражданам США запрещены какие-либо инвестиции в российский бизнес, в противном случае им грозят штрафы и уголовное преследование.

Компания «Пять элементов» была основана в 2023 году, и изначально принадлежала Сигалу и его сыну. Основной вид деятельности данного предприятия был связан с гидротехническими проектами в России и за рубежом. В апреле 2024 года этот бизнес перешел под контроль Игоря Качарина. До этого момента у Сигала еще была доля в другой компании «Горки холдинг компани», которая владела землей в Подмосковье, где планировалось построить современный центр единоборств.

Наверное, не стоит обвинять Сигала в каком-то предательстве России, ибо он еще недавно был приглашенным гостем на параде Победы на Красной площади, просто так сложились обстоятельства…