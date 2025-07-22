Стивен Сигал сворачивает бизнес в России во избежание репутационных потерь
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Гражданам США запрещено инвестировать средства в бизнес российских компаний
Еще недавно Стивен Сигал клялся в любви России, и даже принял российское гражданство. Звезда Голливуда активно открывал бизнес в нашей стране. Но сегодня стало известно, что актер покинул один из своих последних проектов в России.
Как стало известно изданию
По мнению газеты, такое непростое решение актер был вынужден принять из-за рисков санкций. Как известно, гражданам США запрещены какие-либо инвестиции в российский бизнес, в противном случае им грозят штрафы и уголовное преследование.
Компания «Пять элементов» была основана в 2023 году, и изначально принадлежала Сигалу и его сыну. Основной вид деятельности данного предприятия был связан с гидротехническими проектами в России и за рубежом. В апреле 2024 года этот бизнес перешел под контроль Игоря Качарина. До этого момента у Сигала еще была доля в другой компании «Горки холдинг компани», которая владела землей в Подмосковье, где планировалось построить современный центр единоборств.
Наверное, не стоит обвинять Сигала в каком-то предательстве России, ибо он еще недавно был приглашенным гостем на параде Победы на Красной площади, просто так сложились обстоятельства…