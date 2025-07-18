Wildberries и Ozon открыли собственные банки. Можно ли им доверять свои сбережения

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Насколько можно доверять банкам маркетплейсов, и стоит ли там хранить свои сбережения

Два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon уже давно вышли за рамки обычных интернет-магазинов, и сегодня создают собственные экосистемы. У каждой платформы сегодня имеется свой банк, обладающий всеми инструментами современной финансовой организации. Но вот стоит ли с ними связываться и доверять им свои сбережения?

Что касается банка WB Банка, то он пока предоставляет услуги по оплате товаров на маркетплейсе. Только идут разговоры о выпуске собственной пластиковой карты. Так что разговоры о вкладах пока вести бессмысленно. Возможно эта опция появится в будущем.

А вот Ozon Банк уже функционирует как полноценный банк. Здесь можно не только получить карту и расплачиваться ей во всех торговых точках, но открыть вклад, и даже взять кредит.

Если сравнить Ozon Банк с конкурентами, то можно отметить у него один недостаток. Как заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью изданию “Коммерсант” , явным недостатком этого учреждения является неполноценная работа с клиентами. Например, у Ozon Банк нет зарплатных клиентов, и соответственно доход с каждого клиента значительно ниже, чем у других банков.

«Но дальше возникает вопрос, что это за актив и способен ли Озон-банк зарабатывать на этих розничных клиентах так же, как классический банк», - рассуждает Пьянов.

Это в итоге накладывает отпечаток на уровень прибыли в целом. Основная функция, это оплата товаров. У банка нет корпоративной клиентской базы.