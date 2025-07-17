Закон принят. Наличие на даче борщевика станет законным поводом для ее конфискации
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Россиян обязали бороться с борьщевиком
Накануне в российской Госдуме в окончательном третьем чтении был принят важный закон, обязывающий россиян бороться с таким вредным растением, борщевик, другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.
Теперь все владельцы земель по действующему закону будут обязаны принимать комплексные меры по предотвращению распространению борщевика, и других растений, которые создают угрозу как окружающей среде, так и здоровью человека, и могут разрушить естественную экосистему. Если это перевести на простой человеческий язык, то подобные растения должны вовремя вырубаться и уничтожаться всеми законными способами. Но дьявол кроется в деталях.
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Простыми словами, теперь любую дачу, или фермерский участок могут конфисковать в собственность государства, если на нем бесконтрольно растет борщевик, или иное чужеродное растение. Смысл нового закона довольно прост, земля должна быть ухоженной, и должна использоваться по своему прямому назначению…