Закон принят. Наличие на даче борщевика станет законным поводом для ее конфискации

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Россиян обязали бороться с борьщевиком

Накануне в российской Госдуме в окончательном третьем чтении был принят важный закон, обязывающий россиян бороться с таким вредным растением, борщевик, другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.

Теперь все владельцы земель по действующему закону будут обязаны принимать комплексные меры по предотвращению распространению борщевика, и других растений, которые создают угрозу как окружающей среде, так и здоровью человека, и могут разрушить естественную экосистему. Если это перевести на простой человеческий язык, то подобные растения должны вовремя вырубаться и уничтожаться всеми законными способами. Но дьявол кроется в деталях.

В интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что бездействие по выполнению указанных в законе обязанностей владельцев земли, или обладателем публичного сервитута является поводом для пересмотра права собственности на земельный участок.

Соответствующие поправки внесены в 45-ю статью Земельного кодекса («Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком»).

Простыми словами, теперь любую дачу, или фермерский участок могут конфисковать в собственность государства, если на нем бесконтрольно растет борщевик, или иное чужеродное растение. Смысл нового закона довольно прост, земля должна быть ухоженной, и должна использоваться по своему прямому назначению…