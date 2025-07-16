VPN запретят? В Совфеде рассказали как будет действовать закон о поиске запрещенных материалов в интернете

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Депутат Артем Шейкин пояснил суть поправок в нашумевший закон о запрещенной информации

Много шума сегодня наделал новость о внесении поправок в Кодекс об административных нарушениях о введении штрафов за поиск в интернете запрещенной информации. Главный вывод, который многие россияне сделали, в России окончательно запретят VPN, и как часто это бывает, оказались неправы.

На самом деле использовать VPN никто не собирается, эту программу просто нельзя будет рекламировать. Тихо и без шума, если вы еще найдете в стране хотя бы один подобный сервис, который еще не заблокировали.

Основной упор делается на поиск в сети информации экстремистского содержания. Также россиян не будут наказывать за вход в соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на другие заблокированные ресурсы. Об этом рассказал первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в интервью РИА Новости .

"Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда", - сказал Шейкин.

Также депутать отметил, что нарушением не будет считаться посещение ресурсов иноагентов и других «сомнительных лиц», если они не включены в список запрещенных.

Однако, как и кто будет фиксировать нарушения, как будет трактоваться случайное попадание пользователя на запрещенную страницу, это пока неизвестно. Да сами поправки пока еще не приняты. Поэтому для всей полноты понимания проблемы стоит дождаться этого событий, которое должно произойти уже завтра 17 июля…