Екатерина Мизулина неожиданно выступила против закона, запрещающего поиск запрещенного материала в интернете

Источник фото: globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета обосновала свои претензии

Екатерина Мизулина уже в скором времени может потерять работу, а организация “Лига безопасного интернета” прекратить свое существование, а во всем виной новый закон, который должен быть принять в ближайшем времени.

Сегодня в сети активно обсуждается новый закон №41-ФЗ о штрафах за поиск экстремистских материалов. В случае его одобрения, как это не смешно звучит, но Екатерина Мизулина больше не сможет искать нехороших людей в интернете и доносить на них в органы.

Получается весьма интересная ситуация, что на просторах сети будет запрещено искать то, что запрещено. Получается, что будет Лига безопасного интернета искать запрещенку по запросам ЛГБТ*, АУЕ и так далее по списку, а ей за это выпишут солидный штраф.

Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале справедливо заметила , что даже к любому сотруднику МВД мониторингу противоправного контента можно будет легко применить карательные меры, согласно нового закона. Аналогичная ситуация может произойти и с депутатами, поскольку они теперь не смогут вовремя отреагировать на обращения о сообществах, где призывают к убийствам, диверсиям и так далее. Ведь если они умышленно откроют ссылку, то тут же нарушат закон.

Сейчас понятно только одно, вряд ли Екатерина Мизулина останется без работы. Наверняка наверху ей подыщут другое место. Но что вокруг нового закона будут жаркие споры, это уже очевидно. Так что мы держим руку на пульсе событий, и будем информировать наших читателей о происходящем по этой теме…

*признано экстремистской организацией/движением