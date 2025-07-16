Получить водительское удостоверение в России станет значительно дороже

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Цены на некоторые госуслуги для водителей взлетят в два раза

В 2025 многим российским водителям придется менять права. Это касается тех автолюбителей, у которых срок действия закончился еще в 2022-2023 году, но решением правительства России был продлен, из-за действовавших на то время ограничений пандемии коронавируса. Но это для них не единственная неприятная новость.

В скором времени все популярные госуслуги для водителей подорожают почти в два раз. В Госдуме в первом чтении принят законопроект с новыми расценками, об этом сообщает издание “Коммерсант” .

В частности получить водительское удостоверение будет стоить от 4 до 6 тыс. рублей, в зависимости от типа документа, старого или нового образца. На данный момент эта услуга стоит в пределах от 2 до 3 тыс. рублей. Водительские права международного образца подорожают с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

За регистрацию автомобиля придется выложить 3 тыс. рублей, вместо нынешних 2 тыс. Получение ПТС подорожает с 800 до 1,2 тыс. руб.

50 рублей будет стоить запрос на получение выписки из государственного реестра транспортных средств.

Внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) с уплатой после прохождение машиной ТО и получения диагностической карты обойдется в 500 рублей.

Предполагаются изменения и для автошкол. Так заключение ГИБДД о соответствии материально-учебной базы (учебные классы, автомобили и площадки) с 1 сентября 2025 года станет платным, и за него придется заплатить 15 тыс. рублей.

Новые пошлины должны пополнить государственный бюджет на 45 млрд. рублей.