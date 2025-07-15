В России предложили создать “черный список” неженатых мужчин

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Российских мужчин решили заставить жениться под страхом отправки в армию

Попытка улучшить демографию в России иногда приводит к весьма неожиданным инициативам. Например, в Госдуму поступило предложение вносить всех «неактивных холостяков» в специальный список МВД.

С таким предложением обратились общественные деятели к главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

Авторы этого законопроекта предлагают создать “черный список” МВД, в который будут попадать все неженатые россияне, а если они не исправятся, то их надо отправлять в армию. Об этом написало издание “Страсти” .

Также в документе прописано, что если взрослый мужчина не предпринимает попыток создать семью, и в течение трех месяцев не встречается с девушками, то его необходимо наказать исправительными работами.

Если и это не подействует, то мужчину надо отправить в армию.

«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», — отметили инициаторы законопроекта.

Интересное предложение. Но как обычно возникают вопросы по реализации данного закона. А именно как мужчина будет доказывать, что он встречался, или не встречался с женщиной в течение трех месяцев. Тем более, если человека сошлют в Сибирь, то у него вообще не будет шансов исправится даже после четырех и боле месяцев.

Вот не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться после таких инициатив…