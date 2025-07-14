В России хотят запретить показывать бездетных женщин в кино

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Депутат Виталий Милонов как всегда предлагает весьма оригинальные способы решения проблем

В России власти продолжают искать выход из демографического кризиса. Все предыдущие меры, в том числе и финансового характера не дают эффекта. Весьма неожиданное решение проблемы в очередной раз предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Народный избранник предложил показывать в кино бездетных женщин. Сегодня в российском обществе укоренился образ успешных деловых женщин, которые посвящают свою жизнь бизнесу, и при этом не имеют детей. По мнению Милонова это недопустимо.

«Мы часто видим как какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. Это как курильщики. Показывать их нельзя».

Также депутат раскритиковал и сильный пол, особенно парней до 30 лет, которые заводят себе домашних животных и «катаются на самокатах в шортиках».

«Такие нарциссы не воспринимаются нормальными девушками как защитники или главы семей», — сообщил Милонов.

Наверное, стоит согласиться с Милоновым в том плане, что современные фильмы действуют на психику современной молодежи, и создают образы для подражания. Можно на экранах показывать сплошь многодетные семьи. Но главная проблема заключается не в том, чтобы родить ребенка, а чтобы его воспитать. Немаловажную роль в этом играют финансы. Ребенка надо одевать и кормить, а также оплачивать образование. А еще хочется и всяких развлечений.

Материнский капитал можно тратить в осевом на покупку жилья. А вот где брать деньги на все остальное? Почему-то наши депутаты об этом упорно молчат…