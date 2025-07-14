Россиян предупредили, что ношение купальника в общественных местах может грозить арестом

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Россиянам напомнили правила поведения в общественных местах в летний период

Сегодня во многих регионах России установилась жаркая погода, и наши люди массово ринулись на пляжи. Женщины и девушки надевают свои самые модные купальники. А некоторые норовят в них походить по городу. Россиянам напомнили, что нахождением в купальнике в местах не связанных с водоемами, может им грозить серьезными наказаниями.

В интервью изданию “Лента.Ру” юрист Илья Русяев заявил, что нахождение в купальном костюме на улицах, в городских парках, в общественном транспорте, расценивается как несоответствие внешнего вида нормам общественной нравственности, что в свою очередь карается штрафом или даже арестом.

«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — предупредил Русяев.

Подобное правонарушение по российским законам может повлечь наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, а крайнем случае может грозить арест до 15 суток.

Как бы на улице не было жарко, соблюдать дресс код обязательно всегда. Это закон…