Кризис в семье Эммануэля Макрона. Психолог оценил вероятность развода политика с женой

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Второй за последнее время инцидент между Макронам наводит на мысль, что у них в семье накопилось много личных проблем

Семья французского президента Эммануэля Макрона постоянно находится в центре мировых СМИ. И если ранее главной темой было прошлое его супруги Брижит, то теперь постепенно на первый план выходят их личные отношения. Российский психолог Сергей Ланг не исключил того, что Макароны в скором времени могут официально развестись.

Общественность стала свидетелями двух эпизодов, доказывающих напряженные отношения между супругами. Первый из них, когда Брижит отвесила Макрону пощечину, и второй, когда она публично отказалась подать ему руку. Такое поведение, по мнению эксперта, указывает на серьезные претензии и неприязнь со стороны первой леди.

«Поведение жены Макрона говорит о том, что она имеет к нему очень серьезные претензии, накопленную обиду, которая никак в их паре не проговаривается. Обиды и ненависть приводят к подобным действиям, что она и руку не хочет подавать, и пощечину ему влепила. Это говорит о том, что Макрон ее держит, прежде всего, финансами и своим политическим статусом», – отметил специалист, передает издание АиФ .

Ланг убежден, что оба эпизода только доказывают, что в семье Микронов накопились серьезные проблемы, которые супруги не могут, или не хотят решить.

Сергей Ланг напомнил, что многие женщины живут с богатыми и влиятельными мужчинами не по любви, а исключительно из-за высокого статуса и финансового благополучия. Иногда супруги на людях тщательно маскируют свои разногласия, но в какой-то момент эмоции переполняют чашу терпения и выплескиваются наружу. По мнению психолога вероятность развода между Макаронами очень высока, но возможно он произойдет позже, например, когда муж сложит с себя полномочия президента.

Также Сергей Ланг отметил, что для Брижит брак Макрона является своего рода защитой от пристального внимания мировых СМИ. Пока она замужем, то все расследования по поводу ее внешнего вида будут купироваться, а ее демонстративное поведение – это способ выразить внутренний протест.