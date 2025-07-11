Акции банка ВТБ рухнули на 24%. Когда закроется дивидендный гэп?

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ВТБ впервые за несколько лет выплатит дивиденды

Российский фондовый рынок ММВБ снижается уже несколько сессий подряд. Падают практически все акции, но лидером падения сегодняшнего дня стали бумаги банка ВТБ, они просто рухнули на 24% с начала открытия.

Причиной падения стал так называемый дивидендный гэп. По итогам прошлого года ВТБ пообещал выплатить своим акционерам дивиденды в в размере 25,58 рубля на акцию. Сегодня первый день, когда бумаги торгуются после дивидендной отсечки.

Акции ВТБ упали почти на 23 рубля, и сейчас торгуются на уровне 72 рубля.

На данном примере отчетливо видно, чем опасны дивиденды. Если закрытие предыдущего торгового дня состоялось по цене 93,97 рубля, то сразу после отсечки бумаги просели как раз на сумму дивидендов. Акционеры по сути остались при своих деньгах.

Закроется ли дивидендный гэп? Как показывает практика, в большинстве случаев дивидендные гэпы закрываются, то есть акционеры в любом случае выигрывают. Однако неизвестно, когда это все произойдет. На это может уйти от нескольких недель до нескольких лет времени.

Впереди на ММВБ нас ждут отсечки по другим бумагам, в частности по Сбербанку. И там тоже будет дивидендный гэп. Играть в эти игры или нет, каждый решает сам…