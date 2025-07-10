Можно ли работать в жару? Юрист объяснил, как сотруднику отстоять свои права

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Можно ли работать в таких условиях, и как отстоять свои права, если они нарушаются

В некоторых регионах России установилась аномально жаркая погода. Например, в Саратовской области столбик термометра подбирается к 40 градусам. А по данным руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 10 июля в Москве установлен новый температурный рекорд для этой даты. Температура достигала значения +33,7°C. Работать в таких условиях невозможно.

Роспотребнадзор рекомендует работодателям позаботиться о здоровье своих сотрудников, если температура в помещении без кондиционера превышает нормы:

+28,5°C — сокращение рабочего дня на час

+29°C — на два часа

+30,5°C — на четыре часа

Однако в Госдуме отклонили все эти предложения. По мнению депутатов в российском законодательстве отсутствуют официальные нормативы по этому вопросу. Поэтому работодатели не имеют право сокращать рабочий день из-за жары. Однако санитарные нормы их обязывают обеспечить комфортную температуру на рабочих местах, что не всегда можно реализовать по техническим или финансовым причинам.

Однако если работодатель не смог обеспечить нормальные условия работы в жару, то сотрудник имеет полное право приостановить свою работу.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина заявила в интервью изданию “Новые известия”, что в таком случае необходимо задокументировать условия труда на рабочем месте. После чего можно обратиться в трудовую инспекцию.

«При отказе работодателя признать право сотрудников на прекращение работы в жару человек может обратиться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор», — говорит она.

Необходимо зафиксировать температуру, сделать фото, и направить начальству письменное требование устранить нарушения. Если требование не будет удовлетворено, то это может стать поводом для обращения в надзорные органы или суд.