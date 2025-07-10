В России опять повысят пенсионный возраст? Социальный фонд рассказал о преимуществе выхода на пенсию на 5 лет позже

Источник фото: globallookpress.com

Социальный рассказал «лайфхак», как увеличить пенсию на 45%

Слухи о еще одном повышении пенсионного возраста в России появляются с регулярной периодичностью. Власти иногда это опровергают, иногда просто отмалчиваются. Но очередное заявление Социального фонда говорит о том, что данная тема имеет под собой основание.

В заметке, которая вышла на сайте РИА Новости , специалист Социального фонда России объяснил россиянам, насколько вырастет у них пенсия, если они добровольно выйдут на заслуженный отдых на 5 лет позже. В таком случае итоговый размер пенсии станет на 45% выше.

Расчет данной выгоды прост. На данный момент один пенсионный коэффициент составляет 145,69 руб. По российскому законодательству, чтобы получить право на пенсию по старости, необходимо отработать 15 лет, и заработать 30 пенсионных баллов. При этом за один год можно максимально заработать не более 10 пенсионных коэффициентов, напомнили в Социальном фонде.

В то же время если обратиться за пенсией по старости позже достижения пенсионного срока, то можно получит повышенные пенсионные коэффициенты. Если продлить срок выхода на пенсию на два года, то ИПК будет умножаться на 1,15, а если вам здоровье позволит проработать еще 10 лет, тогда этот показатель умножается на 2,32.

Стоит ли “овчинка выделки”? Сейчас работающим пенсионерам вернули индексацию пенсии, и раз в год им будут пересчитывать как раз из расчета заработанных пенсионных баллов. Все это время вам будет идти пониженная пенсия, и вы сможете ей распоряжаться. Потом неизвестно, какие цены будут через пять лет, и во что превратится ваша пенсия. Поэтому стоит несколько раз подумать, чем соглашаться на это предложение.

И если мужчинам, для которых установлен срок выхода на пенсию по старости наступает в 65 лет, то отложить этот момент до 70 лет тоже выглядит довольно сомнительно, там уже и жить остается совсем мало.

В общем такие предложения Социального фонда не могут не настораживать…