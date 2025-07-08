Ветеринар предупредил о важности изменения рациона домашних животных в жару

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В России установилась жара. Ветеринар рассказал, как с помощью питания облегчить жизнь своему любимцу

В некоторых регионах России установилась очень жаркая погода. Это время настоящее испытание для любого человека. Но вместе с человеком страдают и наши любимые питомцы. А если учесть, что у них еще есть шерсть, то жару они переносят тяжелее людей. Как облегчить жизнь четвероного друга рассказал профессиональный ветеринар.

В интервью изданию Москве 24 заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина посоветовала в жару особое внимание обратить на еду животного. В рацион питомца необходимо больше добавлять богатых водой овощей, а сухой корм заменить на влажный.

При этом Алешина обращает внимание владельцев животных, что нельзя менять рацион своего любимца слишком резко, поскольку это может вызвать у него стресс.

«Но обязательно надо исключить жирные и жареные продукты. Хотя этого совета следует придерживаться всегда, а не только в жару», – подчеркнула специалист.

Алешина рекомендует добавлять овощи, содержащие много клетчатки тем животным, которые питаются натуральным кормом, например кабачки и огурцы. Особенно это важно для кошек, поскольку они по своей природе и так мало пьют воды. Влажный корм поможет им компенсировать потерю жидкости.

"В целом же питомцам в жаркую погоду надо чаще предлагать пить. Можно, скажем, расставить по дому емкости с водой и даже ее слегка охлаждать, добавляя кусочек льда. При этом важно не переусердствовать, потому что слишком холодная вода и усваивается плохо, и способна вызывать болезни верхних дыхательных путей – ларингиты, риниты", – предупредила Алешина.

В жару питомца можно кормить реже. Собак можно кормить только вечером, когда станет прохладнее, и животного появится аппетит. Совершенно противоположная ситуация с кошками. Они привыкли питаться часто. В этом случае можно уменьшить порции, и кормить их дробно.