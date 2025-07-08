В Абхазии российских туристов назвали «угрозой национальной и экономической безопасности»

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Очередной резкий выпад абхазских деятелей в сторону российских туристов

Не успел в Абхазии отгреметь скандал, связанной с местной чиновницей, которая пожаловалась на российских туристов, покупающих “доширак” и на всем экономящих, как наступил второй акт этой истории. Теперь наших соотечественников, отдыхающих в Абхазии назвали “угрозой национальной безопасности”.

Такими эпитетами наградили россиян директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария. По его мнению российские туристы, приезжающие в Абхазию по недорогим путевкам представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» страны. Видео с его высказыванием опубликовал Telegram-канал Sovmin.

По мнению Басарии, россияне должны активнее тратить здесь свои деньги, для этого они должны посещать рестораны, дискотеки, пляжи, ездить на экскурсии, поскольку они неплохо сэкономили на проживании. Но по мнению чиновника, этого нет.

"Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать <...> Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда", — считает директор абхазского Фонда Кино.

Также Басария призвал абхазских представителей туристической индустрии сократить сотрудничество с российскими туроператорами, которых он считает «олигархическими».

«Туроператоры устроили очень серьезный демпинг в сфере гостиниц, в сфере экскурсий, в сфере транспортной логистики. От этого страдают все, вот реально», — заключил он.

На самом деле очень странно звучат такие заявления. Есть ощущение, что кто-то в Абхазии хочет сорвать туристический сезон. Конечно же, российские туристы могут выбрать другое направление для отдыха, но вот найдут ли в Абхазии для них замену?