Необходимый ритуал красоты: почему летом полезно мыть голову каждый день

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Специалисты советуют уделять особое внимание гигиене в тёплое время года. Ведь именно летом повышается риск развития различных раздражений и обострений аллергии.

Заместитель главного врача страховой компании AХA Healt – доктор Паллави Брэдшоу – поясняет, что мыть волосы каждый день – разумное решение для тех, кто страдает аллергическими заболеваниями. Об этом пишет издание Daily Mail.

Летом пыльца растений обильно оседает на коже и волосах, становясь источником дискомфорта и раздражения. Для минимизации симптомов аллергии врачи рекомендуют регулярно очищать тело и волосы. Именно поэтому регулярный тёплый душ и частое мытьё головы помогают значительно снизить проявления аллергии.

Особенно важно обратить внимание на выбор моющих средств: использование специализированных гипоаллергенных шампуней позволит предотвратить раздражение и обеспечит бережный уход за кожей головы.

Эти рекомендации помогут поддерживать здоровье кожи и хорошее самочувствие в разгар летней поры.