Добро должно быть с кулаками? Отар Кушанашвили неожиданно встал на сторону Федора Смолова

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Эпотажный шоумен объяснил свою точку зрения на произошедший случай

Одной из громких историй последних дней стала драка, в которой принял участие известный российский футболист Федор Смолов. Спортсмен не смог сдержать эмоций, на хамское поведение некоторых посетителей ресторана “Кофемания”. По стечению обстоятельств именно в этом заведении ранее устроили драку другие футболисты Мамаев и Кокорин. Естественно на Смолова вылился огромный поток критики. Но, совершенно неожиданно на его сторону встал Отар Кушанашвили!

В своем Telegram-канале шоумен написал, что поддерживает Федора Смолова, и вообще испытывает симпатию к людям, способным проявлять эмоции у всех на виду.

По мнению Кушанашвили большую угрозу нашему обществу представляют как раз дружелюбные люди, которые при этом никак не реагируют на хамство, и тем самым только усугубляют ситуацию.

Также Кушанашвили привел в пример других известных людей из мира спорта Артема Дзюбу и Леонида Слуцкого, которые также вызывают у него чувство симпатии.

«Я обожаю людей дружелюбных, исполненных эмпатии, чуждых злобе, которая губит, кажется, половину возлюбленного Отечества. По нынешним временам быть добрым — это вовсе не отменяет крепости кулаков на случай столкновения с силами инфернального зла — и приветливым считается чуть ли не высшим пилотажем нейропластичности. А вот, например, для меня, Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого — это норма. Я чувствую симпатию к этим людям», — заявил шоумен.

Журналист также добавил, что хотел бы чтобы его больше окружало таких людей, поскольку невменяемость в этом мире уже на каждом шагу.

Вот такой необычный взгляд на ситуацию…