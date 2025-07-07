В России рекордно подешевело куриное яйцо. Почему это плохая примета?
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На изменение цен на куриное яйцо в первую очередь влияет сезонный фактор
Сейчас в России наблюдается необычное явление - подешевело куриное яйцо. В сети есть много сообщений простых пользователей, которые фиксируют цену по 39 рублей за десяток. И вроде бы надо радоваться, ведь редко когда в нашей стране что-то так сильно дешевеет, но на самом деле это весьма тревожный признак.
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«За первые пять месяцев 2025 года производство выросло на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но потребление — нет. В результате склады переполнены, спрос упал, производители начали сбрасывать цену, лишь бы не нести убытки на утилизации», — объясняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.
Но так вечно продолжаться не будет. Лето, это период, когда потребление яиц падает исторически. Далее, с приближением осени и зимы оно снова начинает расти. Нынешняя ситуация также отрицательно скажется и на показателях производителей яйца. Они понесут убытки, поскольку себестоимость производства гораздо выше нынешних отпускных цен.
Далее ситуацию усугубляет инфляция. Рост
Все идет к тому, что к осени и зиме цены на яйца в России как минимум
По идее сейчас было бы неплохо закупиться яйцом впрок, но проблема заключается в том, что он является скоропортящимся продуктом, и делать это бесполезно. По крайней мере сейчас можно вдоволь наесться яичницы и омлета, тем более в интернет есть много различных рецептов их приготовления.
Дешевое куриное яйцо, это явление временное, дальше будет гораздо дороже…