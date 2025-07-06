Накопительные счета стали ловушкой для вкладчиков. Почему россияне теряют свой доход

Источник фото: globallookpress.com

Российские банки стали снижать доходности вкладов

Накопительные счета последнее время стали очень популярными среди россиян. Конечно же это было бы невозможно без активной рекламы самих банков. Но как это часто бывает, если что-то часто рекламируют, то в этом есть свой подвох.

С одной стороны накопительные счета удобны тем, что на них в любой момент можно положить и снять деньги, и банки часто предлагают приветственный бонус в виде повышенных процентов первые два или три месяца. Однако именно этот момент стал настоящей ловушкой для российских вкладчиков.

Последние два месяца банки снижают проценты по банковским вкладам. На данный момент средняя ставка по депозитам ушла ниже отметки 18% годовых. Не обошло это явление и накопительные счета. Но если ранее приветственная ставка была выше 20%, то теперь она также в среднем по банкам равняется 18%, но действовать она будет всего лишь пару месяцев. Далее она будет снижаться.

Банк России анонсировал еще несколько понижений ключевой ставки в этом году, а значит проценты по депозитам упадут еще больше. Именно сейчас еще есть шанс зафиксировать более высокую ставку по депозитам. Однако если вы положите деньги на накопительный счет, и через два месяца, когда закончится действие максимальной ставки, на депозитах проценты упадут еще больше. То есть вкладчики упустят выгоду.

Получается, что банки заманивают клиентов накопительными счетами, тем самым снижают свой риск взять деньги у вкладчиков под более высокий процент.

Стоит ли гнаться за выгодой в два месяца и упускать более высокую прибыль, каждый принимает решение самостоятельно. Тут главный вопрос, чтобы у вас были деньги. Чего мы вам и желаем…