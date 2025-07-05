Российские торговые сети объявили войну Ozon и Wildberries. В стан врагов перешли даже коллеги

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Трговые сети считают, что Ozon и Wildberries могут стать монополистами на российском рынке торговли

Над лидерами российской онлайн-торговли, компаниями Ozon и Wildberries сгущаются тучи. В правительстве активно идет работа над законом о платформенной экономике, который может положить конец большим скидкам на маркетплейсах. Данный документ активно лоббируют практически все крупнейшие российские торговые сети. Ситуация для Ozon и Wildberries осложняется еще тем, что в стан критиков перешли и коллеги по рынку.

Как стало известно изданию РБК , крупнейшие российские торговые сети X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Mercury Retail Holding, «М.Видео-Эльдорадо», ДНС и «Детский мир», направили обращение всем ветвям российской власти с требованием ускорить принятие закона о платформенной экономике, плюс ужесточить некоторые его положения. А именно, разрешить участникам рынка направлять на финансирование скидок не более 10% средств от оборота. По их мнению, в противном случае Ozon и Wildberries могут стать монополистами, что потом только ускорит темпы инфляции в стране.

Но самое интересное, что к офлайн продавцам примкнули и другие российские онлайн-площадки, такие, как «Яндекс Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру». Свое решение они объяснили тем, что им сложно конкурировать с большой двойкой. Плюс ко всему они считают несправедливым тот факт, что маркетплейсы получают средства на скидки за счет повышения комиссий продавцов. При этом продавцы лишаются возможности конкурировать со своими же товарами в собственных же интернет-магазинах.

Если документ будет одобрен, а шансы на это очень высоки, то любимых акций и скидок на Ozon и Wildberries станет гораздо меньше. Это не факт, что конкуренты тоже не поднимут цены. Хотя ситуация на рынке развивается таким образом, что именно сейчас мы видим пик насыщения рынка товаром. У людей уже есть все, и они стали покупать меньше. По законам рынка, цены как минимум не должны расти, а вероятность падения только растет…