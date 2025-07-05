В России значительно сократилось количество свадебных салонов

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Онлайн-торговля добралась и до свадебной сферы

Свадьба для любого человека является событием на всю жизнь, и поэтому раньше люди стремились организовать это мероприятие как можно громче и богаче. Но времена меняются, и сегодня в обществе преобладают другие тенденции.

Несмотря на то, что в России активно продвигают традиционные ценности, и пытаются сделать приоритетом общества крепкую семью, россияне стали меньше жениться и выходить замуж.

По данным, которые опубликовал Росстат, по итогам 2024 года в России зарегистрировано 44 тыс. браков, что на 7,2% меньше по сравнению с прошлым годом. И по всей видимости данная статистика будет только ухудшаться.

Как пишет издание “Коммерсант”, со ссылкой на ресурс “Яндекс Карты”, в России стали массово закрываться свадебные салоны. По итогам года их количество сократилось на 12%, и составило 2700 по всей стране. И причин здесь несколько.

Все больше людей стали делать покупки на маркетплейсах. Также резко выросли цены на свадебные наряды. Так по данным «Чек Индекса» (Платформа ОФД), средняя цена свадебного платья выросла до 29,9 тыс. руб. (+8%), а мужской костюм подорожал до 9,1 тыс. руб. (+6,1%). А если еще потратиться на угощения для гостей, то свадьба влетит в копеечку.

Больше всего свадебных салонов сократилось в Краснодаре до 35 точек, что на 26% меньше, от своих максимумов. В Санкт-Петербурге осталось действующих свадебных салонов в количестве 89, что на 21% меньше чем было. Даже пострадала Москва, в столице осталось 169 свадебных салонов, и это 12% меньше. Но не все так плохо, например, в Ростове количество свадебных салонов за год увеличилось на 6%, и составило 35 точек.

Известный хит про то, что “эта свадьба пела и гуляла” становится больше не актуальным?