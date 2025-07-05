За спасением опять прибегут к русским. Михаил Хазин рассказал, чем закончится конфликт Азербайджана с Россией

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Михаил Хазин обрисовал приблизительный сценарий, по котрому будет продолжаться конфликт между Россией и Азербайджаном

Азербайджан продолжает делать все, чтобы ухудшить отношения с Россией. И пока конца этому конфликту не видно. Таким образом постсоветская элита пытается максимально дистанцироваться от Москвы, и доказать своим новым “союзникам” свою лояльность. Известный российский экономист Михаил Хазин считает, что тем самым Азербайджан создает себе на будущее очень много проблем, которые может преодолеть только Россия.

Как отметил эксперт, основная проблема таких маленьких республик как Азербайджан заключается в том, что они могут оставаться независимыми только при покровительстве более сильных стран. И в принципе такую защиту вполне могут обеспечить США, Китай, Великобритания или Турция. Но как сегодня модно говорить, есть один важный нюанс.

«В Азербайджане это вообще смешно, потому что турки весь XIX век уничтожали азербайджанцев, которые вместе с армянами защищались от турецких набегов. Но история их не учит – они придерживаются современного взгляда, что СССР был «тюрьмой народов»», - сказал Хазин.

При этом простые граждане Азербайджана не хотят понять, что вся их элита в первую очередь озабочена личным обогащением, и все заработанные средства выводят в оффшоры. И если в стране произойдут серьезные волнения или кризис, вся эта элита с легкостью улетит за границу. Также Хазин отметил, что Запад находится на пороге глобального кризиса, и денег у него на решение проблем Азербайджана однозначно не будет, а значит спасать эту страну вновь придется именно России.

«Могу сказать, чем эта история закончится. Они лишат себя возможности быть относительно независимыми государствами. Потому что, как только экономический кризис войдет в полную мощь, поддержка со стороны этих «спонсоров» резко ослабнет. Разумеется, национальные элиты смогут сбежать в тот же Лондон. А вот на территории этих государств начнется хаос – и в рамках этого хаоса опять придет Россия, которая наведет порядок. Но, при этом, уровень жизни населения резко упадет. А виноваты в этом будут не россияне, а местные, национальные элиты. Дело идет к повторению 1920-х годов. Отдайте себе в этом отчет», - заявил Хазин в программе «Экономика» на радио «Говорит Москва».

Как известно история движется по спирали, а поэтому определенная логика в словах Михаила Хазина есть. А как все будет на самом деле, покажет время…