В России может появиться “черный список” заемщиков. Банкиры требуют ужесточить выдачу кредитов клиентам-банкротам

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Банкиры хотят себя обезопасить от фирм, занимающихся фиктивными банкротствами

Россияне банкротятся ускоренными темпами. Только с момента принятия закона о банкротстве физических лиц, в России этой процедурой воспользовалось более 1,2 млн. наших соотечественников. А по данным за первые три месяца 2025 года, число банкротов по решению суда составило 120 993 граждан, что на 34,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банкиров эти цифры начинают беспокоить, и они применять к должникам более суровые меры.

Как пишут «Известия» , российские банки просят ужесточить условия кредитования банкротов, и запретить им оформлять новые кредиты в течение ближайших десяти лет после завершения процедуры банкротства. По нынешнему закону данный срок равен 5 годам.

Как говорится в письме Ассоциации российских банков в Госдуму, за последнее время случаи, когда заемщик берет кредит, изначально не собираясь его возвращать под видом несостоятельности. Однако в этом есть свой нюанс, данное предложение противоречит политике государства по упрощению процедуры банкротства.

Также в числе предлагаемых мер банкирами значится отказ в освобождении тех банкротов, которые не работают и не пытаются наладить свое финансовое положение, а также принявших на себя заведомо неподъемные кредитные обязательства.

Плюс ко всему предлагается ввести контроль финансовых операций не только самого должника, но и его ближайшего родственника, мужа/жены.

Понятно, что в нынешних условиях, когда количество мошенничества в сфере фиктивного банкротства только растет, банки пытаются сами себя обезопасить. Но кто им мешает внедрить более жесткую систему проверки финансового состояния потенциального заемщика, после чего отказывать в выдаче кредита. Речь как раз и идет о так называемом “черном списке” банкротов. Ведь ни для кого не секрет, что каждый выданный кредит, это выполнение плана, за который работнику банка начисляется премия. Тут уж надо как-то определиться, либо прибыль, либо безопасность…