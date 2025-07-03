Ипотека по прописке. В России могут появится дополнительные ограничения на рынке жилищного кредитования

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Маивиенко предлагает ограничить выдачу ипотеки регионом прописки заемщика

За последние пару лет условия выдачи ипотеки в России значительно усложнились, плюс ко всему еще значительно выросли проценты. Брать ипотеку стало не выгодно. Но это не финал, возможно в скором времени появится еще одно весьма забавное ограничение.

Как пишет издание РБК , спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко обратилась к премьер-министру с инициативой, ограничить выдачу льготной семейной ипотеки тем регионом, в котором зарегистрирован заемщик.

В качестве примера Матвиенко привела статистику, согласно которой более 50% выдач льготной семейной ипотеки приходится на 4 российских региона, это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом 40% такой ипотеки оформлено на людей, которые не проживают в этих регионах.

То есть происходит интересная вещь. Россияне, проживающие в провинции, пытаются улучшить свое положение, или сделать инвестиции в будущее. Они оформляют льготную семейную ипотеку в Москве или Санкт-Петербурге, при этом живут в регионах, где у них неплохие заработки, и таким образом гасят кредит.

При этом российские регионы никак не развиваются. На чем и акцентировала внимание Матвиенко.

«По нашим подсчетам, 40% семейной ипотекой воспользовались в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области. Послушайте, у нас большая страна. А что же там в других регионах? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки? Существующие правила по выдаче семейной ипотеки не работают на повышение рождаемости. Надо больше строить жилья в малых городах и поселках», — считает Валентина Матвиенко.

Пока реакция Мишустина неизвестна. Конечно никто россиянам не запретит покупать жилье в столице в ипотеку, но только по реальной ставке, что будет намного дороже…