Самозанятым напомнили о необходимости покупать пенсионный стаж

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Эксперт рассказал, что надо делать самозанятым, что к старости получать нормальную пенсию

Статус самозанятого хорош тем, что человек имеющий его платит налоги гораздо меньше, чем простой человек, однако и недостатков у него предостаточно. Например, человек на старости фактически останется без пенсии, и не только. Как исправить эту ошибку, мы сегодня и будем разбираться.

Чтобы получить страховую пенсию по возрасту, а не социальную, самозанятым гражданам нужно делать Социальный фонд России (СФР) страховой взнос. Об этом сегодня рассказала информационному агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Дело в том, что при самозанятости человек платит налог (за профессиональный доход), но при этом нет отчислений в Социальный фонд России. По этой причине, когда самозанятый выходит на пенсию, он не выполняет важные условия. А именно – накопленного Индивидуального пенсионного коэффициента (от 30 баллов) и как минимум 15 годов страхового стажа.

В данном случае, если хотя бы одно из этих условий не будет выполнено, то гражданин будет получать социальную пенсию. Сумма которой будет в несколько раз меньше обычной. Также данные выплаты начинают начисляться позже на пять лет.

Граждане РФ, которые никогда не работали по трудовому договору, находятся в данной группе риска. А вот если самозанятый был оформлен как индивидуальный предприниматель, а также уплачивал необходимые взносы в СФР, то в этом случае он с большой вероятностью будет получать страховую пенсию.

Чтобы пенсия была выше, самозанятым необходимо делать добровольные взносы на пенсионное страхование. Другими словами, человек «покупает» недостающий стаж для получения пенсии.

Для приобретения ИПК и стажа нужно зарегистрироваться как плательщик добровольных взносов в СФР, используя сайт «Госуслуги». Также можно принести заявление в учреждение лично. В такой ситуации взносы считается добровольными, но их размер должен быть не меньше, чем 59,1 тыс. рублей в 2025 году. Цифра идет согласно расчету - 22% x МРОТ x 12 месяцев. Есть «потолок» и максимального размера взноса – его показатель 473 932,8 рублей в год.

Если вносится минимальный взнос, то плательщик получит 0,975 ИПК. При максимальном взносе - 7,799 ИПК. Так что, есть смысл все рассчитать заранее и начать покупать недостающий коэффициент как можно раньше.