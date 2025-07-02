Особенности использования русского языка в школах Азербайджана
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Русский язык в Азербайджане востребован. Вопрос тоолько заключается как его ипользуют.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Азербайджане официально объявили о закрытие русских школ. Позднее министерство образования и науки республики опровергли данную информацию. На самом деле русский язык популярен и востребован в Азербайджане. Но это не отменяет наличие другой и более серьезной проблемы.
Как пишет Telegram-канал
На самом деле нет. Русский язык многим азербайджанцам нужен для того, чтобы дальше продолжить обучение в российских вузах с последующим трудоустройством. В приоритете такие российские города как Екатеринбург и Санкт-Петербург.
Такое положение дел выгодно и для азербайджанской диаспоры в России. Для них родина сразу кует рабочую силу. Так было заведено еще во время президентства Гейдара Алиева.
Но вот что преподают в этих школах, это другой вопрос. Уже на протяжении многих лет в азербайджанских школах преподают на русском языке, и рассказывают о том, что русские это колонизаторы. И кстати, этот тренд набирает силу в других республиках, например, в Казахстане.
Отсюда мы и имеем в России слишком много агрессивных мигрантов, поскольку прокачкой мозгов у них занимаются еще на родине. Поэтому по большому счету не важно, на каком языке в Азербайджане проходит обучение, важна сама программа. А вот как бороться с этой проблемой, это большой вопрос…