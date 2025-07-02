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Русский язык в Азербайджане востребован. Вопрос тоолько заключается как его ипользуют.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Азербайджане официально объявили о закрытие русских школ. Позднее министерство образования и науки республики опровергли данную информацию. На самом деле русский язык популярен и востребован в Азербайджане. Но это не отменяет наличие другой и более серьезной проблемы.

Как пишет Telegram-канал Рыбарь , как таковых русских школ в Азербайджане мало, их можно пересчитать по пальцам. В обычных школах этой страны, чаще учатся школьники разных национальностей, и по большому счету русский язык востребован. Причем за это выступает местное население. Вы скажете это странно?

На самом деле нет. Русский язык многим азербайджанцам нужен для того, чтобы дальше продолжить обучение в российских вузах с последующим трудоустройством. В приоритете такие российские города как Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Такое положение дел выгодно и для азербайджанской диаспоры в России. Для них родина сразу кует рабочую силу. Так было заведено еще во время президентства Гейдара Алиева.

Но вот что преподают в этих школах, это другой вопрос. Уже на протяжении многих лет в азербайджанских школах преподают на русском языке, и рассказывают о том, что русские это колонизаторы. И кстати, этот тренд набирает силу в других республиках, например, в Казахстане.

Отсюда мы и имеем в России слишком много агрессивных мигрантов, поскольку прокачкой мозгов у них занимаются еще на родине. Поэтому по большому счету не важно, на каком языке в Азербайджане проходит обучение, важна сама программа. А вот как бороться с этой проблемой, это большой вопрос…