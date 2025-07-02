Сбербанк преподнес неприятный сюрприз всем владельцам пенсионных и социальных карт

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Теперь для клиентов социальных и пенсионных карт стоимость уведомлений станет дороже

Сбербанк исторически является монополистом на российском рынке в сегменте пенсионных выплат. Большинство российских пенсионеров получают свою пенсию именно через этот банк. А поэтому у руководства Сбера периодически появляется желание немного заработать на людях пожилого возраста.

Как пишет издание БанкИнформ со ссылкой на службу поддержки Сбербанка, с 1 июля 2025 года стоимость СМС-уведомления для клиентов с пенсионными и социальными картами подорожало. Теперь эта услуга стоит 59 рублей в месяц вместо 40 рублей ранее.

Тариф для держателей обычных дебетовых карт пока остается прежним - 99 руб. в месяц. При этом стоит напомнить, что для обычных клиентов стоимость уведомлений была повышена в августе 2024 года, когда их стоимость составляла 70 рублей, но пенсионеров тогда не трогали, но теперь добрались и до них.

У клиентов, оформивших подписку «Сбер Прайм» СМС-уведомления останутся бесплатными. Но если учитывать, что подписка тоже стоит денег, то вопрос бесплатности остается открытым.

Почему это происходит? Возможно потому, что тарифы на связь также дорожают, и вместе с этим дорожает цена одного СМС-уведомления. Банк как известно не благотворительная организация, и не собирается нести убытки. Хотя на днях глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что 2026 года для баков обещает быть сложным, и к трудностям нужно готовиться прямо сейчас. Возможно повышение стоимости СМС-уведомлений для пенсионеров как раз и есть подобной подготовкой.

Хотя если вы не хотите платить за уведомления, то их можно отключить. Тут главное четко держать все свои расходы на контроле…