Социальный вклад можно оформить на «Госуслугах». Кто этим может воспользоваться?

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По данным Минцифры эта возможность есть не у всех граждан Российской Федерации.

С 1 июля 2025 года в России появился новый вид вкладов - социальный. Это банковский продукт, которым могут воспользоваться россияне, имеющий невысокий доход. Кто подпадает под эту категорию, и как оформить такой вклад, мы сейчас и расскажем.

На данный момент, через «Госуслуги» счета и социальные выплаты могут оформить граждане РФ, которые имеют льготы. Информация об этом была опубликована на официальном Telegram-канале пресс-служба Минцифры .

Использование этой функции доступна льготникам, которые состоят на учете в социальной защите, обслуживающиеся в участвующих в данной системе банках.

Совершеннолетние жители России, которые используют один из видов государственной поддержки (пенсионные доплаты, выплаты по социальному контракту, беременные и детские пособия) имеют право оформить социально сберегательные продукты.

Необходимо знать, что для оформления социального вклада есть несколько обязательных условий. Срок действия вклада – 12 месяцев, с возможностью продлить этот срок. Стоит упомянуть, что в этом случае банк предложит максимальную процентную ставку с начислением и выплатой процентов каждый месяц. 50 тыс. рублей – такой максимальный размер первичного взноса.

В чем отличие социального счета от обычного вклада? Прежде всего у социального варианта нет лимита суммы при открытии счета при сохранении годового срока действия. Отдельно оговаривается какой размер будет у процентной ставки. Если размер остатков средств ниже, чем 50 тыс. рублей тогда будет применена «ставка с понижением» (ниже 50% чем ставка ЦБ). Озвучена возможность неограниченных операций по своему счету. 20 тыс. рублей – такой максимальный размер бесплатных переводов за месяц. Новый тип социальных сберегательных программ, уже начала вводить часть банков.