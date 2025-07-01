На фоне свадьбы Адама Кадырова в России предложили снизить возраст вступления в брак

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Российский депутат предложил снизить возраст вступления в брак

Одним из главных событий последних дней стала свадьба сына Главы Чечни Адама Кадырова. Парню стукнуло 17 лет, и он стал совсем взрослым. Как сообщил Рамзан Кадыров, на данное мероприятие приехало много высокопоставленных гостей, среди которых были дипломаты из нескольких стран, губернаторы и члены правительства.

Среди гостей в Грозном были послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана и другие гости, в том числе российские губернаторы, члены правительства и дипломаты. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни.

По словам Кадырова-старшего, лично поздравить его сына приехал первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак и другие высокопоставленные российские чиновники.

Как известно, по российскому законодательству вступать в брак можно после достижения 18 лет, и только по уважительным причинам сочетаться узами брака можно с 16 лет.

На этом фоне депутат Госдумы Михаил Иванов предложил снизить возраст вступления в брак с 18 до 16 лет. Свое предложение он обосновал тем, что сегодня среди российских школьниц наблюдается большое число беременностей. И при этом они не имеют права выйти замуж.

По его мнению снижение возраста позволит исправить это положение, что одновременно даст им возможность получить государственную поддержку и социальные гарантии.

«Мы должны создавать условия для того, чтобы каждая беременность заканчивалась рождением ребенка, а молодые семьи чувствовали поддержку, а не осуждение. Этот вопрос требует взвешенного подхода, но я уверен: если молодые люди осознанно выбирают семейную жизнь, государство должно быть на их стороне», – резюмировал Иванов в интервью изданию Абзац.

До этого во многих регионах предложили беременным школьницам и студенткам выплачивать пособие за рождение ребенка. По ходу ради улучшения демографии наши законодатели готовы выдавать россиян замуж прямо с детства…