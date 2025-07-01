Невероятная находка в ОАЭ: «невидимый» некрополь железного века

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В окрестностях Эль-Айна, ОАЭ, археологи сделали удивительное открытие – некрополь, скрытый от посторонних глаз на протяжении тысячелетий. Это кладбище, состоящее примерно из ста гробниц, высеченных в скалах и датируемых приблизительно 1000 годом до н.э., проливает свет на погребальные обряды железного века, о которых ранее практически ничего не было известно.

Некрополь был практически не обнаружим с поверхности. Доступ к погребальным камерам осуществлялся через вертикальные шахты глубиной около двух метров, не имеющие внешних опознавательных знаков. Это открытие переворачивает представления о погребальных традициях региона и поднимает вопрос: была ли подобная «скрытность» распространена, и сколько еще подобных «невидимых» некрополей может быть скрыто в песках Аравии?

Несмотря на то, что большинство гробниц были разграблены еще в древности, археологам удалось обнаружить ценные артефакты: золотые украшения, ожерелья из бусин, керамические изделия, медные наконечники стрел, бритвы, зеркала и косметические емкости из раковин. Эти находки не только свидетельствуют о материальной культуре того времени, но и позволяют предположить о социальном статусе погребенных. Наличие предметов быта, оружия и украшений указывает на веру в загробную жизнь и желание обеспечить усопших всем необходимым.

Руководитель раскопок, археолог Татьяна Валенте, отмечает, что данное открытие заполняет существенный пробел в знаниях о похоронных традициях региона. До сих пор ученым были известны ритуалы бронзового века и позднего доисламского периода. Некрополь Эль-Айна позволяет проследить эволюцию этих традиций и понять, как менялись представления о смерти и загробной жизни на протяжении веков. Это открытие бесценно для изучения истории ОАЭ и всего Ближнего Востока.

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Дальнейшие исследования некрополя обещают новые открытия и более полное понимание жизни людей, населявших этот регион в железном веке. Возможно, «невидимый» некрополь Эль-Айна – лишь первый из многих подобных захоронений, ждущих своего часа под песками Аравийского полуострова.