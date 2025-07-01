Кризис на рынке такси в России. Каждая третья компания может прекратить существование

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Все принятые меры по повышению безопасности в сфере такси привели к тому, что отрасль умирает

Когда в России появились первые агрегаторы такси, россияне испытали все удобство подобного способа передвижения. Было недорого и комфортно. Но события не стоят на месте. Сегодня ситуация развивается таким способом, что скоро пользоваться такси станет роскошью, и возможно придется чаще пользоваться общественным транспортом.

В России стремительно нарастает кризис на рынке таксомоторных перевозок. Как пишет издание “Известия” , многие компании работающие на этом рынке, стали рассматривать возможность ухода на серые схемы, либо полное прекращение своей деятельности.

Высокая ключевая ставка, дорогой лизинг, ужесточение требований к таксистам, и недавно принятый закон о локализации такси, делает работу таксопарков нерентабельной. Обновить автопарк в таких условиях становится просто невозможно.

Пока таксопарки пытаются выжить за счет продления срока эксплуатации старых авто до шести лет. Качество китайский автомобилей оставляет желать лучшего, по сравнению с ушедшими из России автопроизводителями. Продукция АвтоВАЗа также не выдерживает никакой конкуренции, и требуют ремонта уже через 1,5 года. Ремонт влетает в копеечку.

Без снижения стоимости кредитов и специальных программ по поддержке данного данной отрасли, сокращение игроков на рынке неизбежно. В лучшем случае бизнес уйдет в серую зону, либо будет кратный рост тарифов. Но тогда люди просто перестанут пользоваться такси.

Купить новое авто человеку сегодня также непросто. Вот и получается, что придется вспомнить о старом добром общественном транспорте. Вот только проблема заключается в том, что он также находится в не самом лучшем техническом состоянии, плюс еще ходит не регулярно. Возможно кому-то придется ходить пешком. Невероятно, но факт…