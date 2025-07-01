Общество

Кризис на рынке такси в России. Каждая третья компания может прекратить существование

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
пассажироперевозки услуги

Источник фото: globallookpress.com

Все принятые меры по повышению безопасности в сфере такси привели к тому, что отрасль умирает


Когда в России появились первые агрегаторы такси, россияне испытали все удобство подобного способа передвижения. Было недорого и комфортно. Но события не стоят на месте. Сегодня ситуация развивается таким способом, что скоро пользоваться такси станет роскошью, и возможно придется чаще пользоваться общественным транспортом.

В России стремительно нарастает кризис на рынке таксомоторных перевозок. Как пишет издание “Известия”, многие компании работающие на этом рынке, стали рассматривать возможность ухода на серые схемы, либо полное прекращение своей деятельности.

Высокая ключевая ставка, дорогой лизинг, ужесточение требований к таксистам, и недавно принятый закон о локализации такси, делает работу таксопарков нерентабельной. Обновить автопарк в таких условиях становится просто невозможно. 

Пока таксопарки пытаются выжить за счет продления срока эксплуатации старых авто до шести лет. Качество китайский автомобилей оставляет желать лучшего, по сравнению с ушедшими из России автопроизводителями. Продукция АвтоВАЗа также не выдерживает никакой конкуренции, и требуют ремонта уже через 1,5 года. Ремонт влетает в копеечку. 

Без снижения стоимости кредитов и специальных программ по поддержке данного данной отрасли, сокращение игроков на рынке неизбежно. В лучшем случае бизнес уйдет в серую зону, либо будет кратный рост тарифов. Но тогда люди просто перестанут пользоваться такси. 

Купить новое авто человеку сегодня также непросто. Вот и получается, что придется вспомнить о старом добром общественном транспорте. Вот только проблема заключается в том, что он также находится в не самом лучшем техническом состоянии, плюс еще ходит не регулярно. Возможно кому-то придется ходить пешком. Невероятно, но факт…

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