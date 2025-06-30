В США объявили войну мясу, выращенному в пробирке

Источник фото: globallookpress.com

Техас стал седьмым штатом США, где запрещено искуссвенное мясо

Еще несколько лет назад тема выращивания мяса в пробирках была очень популярной. Производители подобного продукта утверждали, что их мясо практически ничем не отличается от натурального, и за этой технологией будущее. Но сегодня в этом вопросе происходят очень интересные события.

Техас стал седьмым штатом Америки, в котором на законодательном уровне запрещено выращивать мясо в пробирках, и кто это нарушит, будет грозить серьезный тюремный срок.

Авторы данного запрета считают, что при выращивании мяса в пробирке, оно контактирует с микро пластиком, что может негативно повлиять на его молекулярный состав. Это в свою очередь может вызвать проблемы со здоровьем человека, употребившего его в пищу.

Таким образом власти техаса встали на защиту прав потребителей и фермеров, которые при таком развитии событий могут потерять свой бизнес.

Как заявил комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер, жители штата Техас имеют данное Богом право знать, что у них на тарелке, и для миллионов людей лучше, чтобы это было выращено на пастбище, а не в лаборатории. Это простая ковбойская логика: мы должны защищать нашу настоящую мясную промышленность от синтетических альтернатив».

На этом фоне акции компании Beyond, которая занималась выращиванием мяса в пробирке, упали до своего минимального значения, а акционеры потеряли много денег.

Главный довод сторонников искусственного выращивания мяса заключается в том, что при таком способе не страдают животные. И можно вырастить мяса в необходимых количествах. Главная опасность заключается в том, что с внедрением подобных технологий поголовье крупного рогатого скота и других животных на земле сократится. Это станет угрозой исчезновения для многих хищных животных.

Также при малейшем сбое в этой цепочке, восстановит необходимое количество животных не получится.

Сем штатов, которые отказались от выращивания мяса в пробирках, это очень маленькое количество. Это только значит, что точка в данном споре окончательно не поставлена, и мы еще наверняка увидим много споров по этой проблеме.

А вы друзья готовы включить в свой рацион мясо, выращенное в пробирке?