Wildberries ужесточил для клиентов правила посещения ПВЗ

Источник фото: NewsVo.ru

Теперь в ПВЗ Wildberries нельзя ругаться матом и снимать фото и видео

Сегодня мы не мыслим свои покупки без посещения пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов, в частности Wildberries. Никому не приходило в голову, что есть определенные правила поведения клиента в этих заведениях. А они есть, мало того, с недавнего времени они были ужесточены.

Теперь согласно новых поправок к правилам посещения ПВЗ Wildberries клиентам запрещено использовать нецензурные слова и прочие оскорбления. Также запрещено распространять заведомо ложную информацию, которая может нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации других клиентов и сотрудников ПВЗ.

По новым правилам при посещении ПВЗ запрещается производить фото и видеосъемку сотрудников пунктов выдачи, курьеров и других участников процесса доставки без их разрешения.

Все новшества вступили в силу недавно, и главная их цель - повышение безопасности и комфорта как для покупателей, так и для сотрудников ПВЗ. Новые правила по задумке их авторов должны снизить количество конфликтных ситуаций и создать более доброжелательную атмосферу.

Только не понятно одно, если клиент нарушит все эти правила, то каким образом его привлекут к ответственности? Вряд ли российская полиция будет разбираться в таких делах…