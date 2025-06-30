Чужой среди своих? Анатолий Вассерман считает, что Андрею Данилко грозит серьезная опасность

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Анатолий Вассерман убежден, чтобы остаться в живых Данилко необходимо уехать за рубеж

Поворотным моментом в карьере Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, принято считать выступление на музыкальном конкурсе “Евровидение”. Тогда патриотически настроенной российской публике в его песне послышалась фраза “Раша гудбай”, после чего карьера артиста в России практически закончилась. По мнению Анатолия Вассермана, настоящие проблемы у Данилко начинаются только сейчас.

Сердючка опять в центре скандала, только теперь на Украине. Артисту поставили в вину исполнение песен на русском языке, после чего он всех своих критиков отругал нецензурными словами. В некоторых украинских пабликах сразу пошли слухи, что теперь Данилко могут отправить и на фронт, либо он попросит политическое убежище в другой стране. Но как рассказал в интервью изданию МК Анатолий Вассерман, он может просто не дожить до этого момента.

Проблемы Данилко гораздо серьезнее, чем кажутся. Вассерман напомнил, что именно Данилко в свое время активно рекламировал Зеленского, который не без его поддержки стал президентом Украины. Чем это все закончилось все прекрасно видят. И кандидаты в президенты этой страны постараются приложить все усилия, чтобы Сердючка вообще пропала со сцены.

Вассерман также заявил, что по факт разговор на русском языке Данилко точно не простят. Да он особо украинский язык и не знает. Вассерман настаивает, что артист говорит не на литературной украинской мове, разработанной на рубеже 19-20 веков, а на бытовых южнорусских диалектах, которые известны под названием суржик. Данный диалект прекрасно понимают как на Украине, так и в России, что и объединяет наши народы.

“Думаю, что рано или поздно Данилко придется найти способ бежать с Украины, просто для того, чтобы выжить”, - уверен Вассерман

Вассерман считает, что Данилко рано или поздно придется бежать с Украины, если он конечно успеет. Есть люди, которые будут этому препятствовать, и они могут пустить в ход самые жесткие методы, чтобы отомстить Данилко за песни на русском языке.

Когда-то песни Верки Сердючки звучали из каждой форточки. Потом начались какие-то брожения. В последнее время артист не стеснялся высказывать самые грубые слова в адрес России. Но как выясняется, стать своим у себя на родине у него тоже не получилось. Невероятно, но факт…