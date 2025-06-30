Осень принесет неприятные сюрпризы автолюбителям: пошлины за права и другие документы взлетят вдвое

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Российским водителям предстоит столкнуться с резким ростом государственных сборов, связанных с оформлением документов на автомобили и получение водительского удостоверения. Уже осенью этого года пошлины на транспортные услуги увеличатся почти в два раза.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на одобренный Министерством финансов законопроект.

Изменения затронут практически весь спектр регистрационных процедур. Например, оформление стандартных российских водительских удостоверений возрастет с нынешних 1,6 тысячи рублей до 4 тысяч рублей, а международные права подорожают до 3,2 тысячи рублей (ранее стоило 1,6 тысячи).

Оформление документа о регистрации автомобиля (СТС) на бумаге повысится с текущих 500 рублей до 1,5 тысячи рублей, а пластиковый вариант достигнет отметки в 4,5 тысячи рублей (было 1,5 тысячи).

Регистрация государственного номерного знака подорожает с прежних 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей. Номерные знаки для мототехники и прицепов вырастут с 1,5 тысячи до 2,25 тысячи рублей.

Также серьезно возрастает цена оформления паспортов транспортных средств (ПТС): ранее процедура стоила 1,2 тысячи рублей, теперь же составит полторы тысячи рублей. Аналогично увеличивается госпошлина за регистрацию изменений конструкции автомобилей — с одной до трёх тысяч рублей.

Грубо говоря, автовладельцам придётся значительно увеличить затраты на приобретение необходимых документов и регистрационные процедуры, а само вождение станет ощутимо менее доступным удовольствием.