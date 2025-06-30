Как Турция “подливает масла” в огонь конфликта России и Азербайджана

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Живущих в Росии Азербайджанцев призвали выразить свой протест

В отношениях между Россией и Азербайджаном очередной виток напряженности. Это произошло после того, как в Екатеринбурге были арестованы представители азербайджанской этнической группы. В первый раз отношения между странами обострились после инцидента с самолетом азербайджанской авиакомпании AZAL в казахстанском городе Актау. Но именно сейчас все более отчетливо начинает просматриваться роль Турции в этом конфликте.

Как известно после всего случившегося Азербайджан полностью отменит на территории своей республики все культурные мероприятия, связанные с Россией. В частности не состоятся концерты известных российских исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также Басты, и других.

Но особое внимание на себя обращает заявление Председателя Правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан Айгюн Аттар, которая фактически призвала азербайджанцев, живущих в России устроить настоящий бунт.

«Я призываю всех людей, особенно около трёх миллионов азербайджанцев, проживающих в России, выразить протест. Я решительно осуждаю Кремль, его русский шовинизм, сепаратистские настроения и исламофобский подход», - написала Аттар в соцсети.

С одной стороны Аттар является частным лицом, и не выражает официальную точку зрения турецких властей. Поэтому особого внимания на ее слова можно было бы и не обращать. Но все же очевидно, что одним из режиссеров обострения отношений между Россией и Азербайджаном является именно Турция. Поэтому некоторые выводы все-таки сделать необходимо.

В данной ситуации вполне можно усмотреть попытку репетиции массовых беспорядков в России с участием мигрантов. Это только подтверждает правильность того пути, когда в нашей стране ужесточается миграционная политика. Межнациональные отношения всегда были непростыми, поэтому контролировать эту тему нужно непрерывно…