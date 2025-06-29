В России вступают в силу лимиты на выдачу автокредитов. Кому откажут в первую очередь?
Источник фото: globallookpress.com
Новые лимиты со слов предтсвиелей никак не скажутся на простых заемщиках
Российский авторынок на сегодня испытывает свои худшие времена после кризиса 2022 года. Объемы продаж новых авто снижаются ускоренными темпами. И тут как гром среди ясного неба решение ЦБ о введении лимитов на выдачу автокредитов. Как это скажется на способности россиян купить новый автомобиль мы сейчас и попытаемся разобраться.
Новые
Цель данной акции, ограничить выдачу автокредитов лицам с высокой долговой нагрузкой. Также это должно оградить банки от выдачи высокорискованных кредитов. То есть простых граждан эти ограничения никак не должны коснуться.
Согласно новым лимитам, одобрению подлежит всего 20% автокредитов для заемщиков, чья долговая нагрузка составляет от 50% до 80%. Для категории граждан, у кого долговая нагрузка превышает отметку 80%, лимит одобрения автокредита составит всего лишь 5%.
Центробанк продолжает гнуть свою политику ужесточения ДКП. С одной стороны это хорошо, поскольку народ должен понять, что гулять надо преимущественно на свои средства, а не на заемные. Хотя по нынешним ставкам, кредиты брать реально глупо…