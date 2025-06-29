В России вступают в силу лимиты на выдачу автокредитов. Кому откажут в первую очередь?

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Новые лимиты со слов предтсвиелей никак не скажутся на простых заемщиках

Российский авторынок на сегодня испытывает свои худшие времена после кризиса 2022 года. Объемы продаж новых авто снижаются ускоренными темпами. И тут как гром среди ясного неба решение ЦБ о введении лимитов на выдачу автокредитов. Как это скажется на способности россиян купить новый автомобиль мы сейчас и попытаемся разобраться.

Новые лимиты на выдачу автокредитов начинают действовать с 1 июля 2025 года. Согласно решению ЦБ, новые ограничения на объем автокредитов и потребительских займов под залог автомобилей будут действовать для банков с универсальной лицензией (капитал от 1 миллиарда рублей) и микрофинансовых организаций.

Цель данной акции, ограничить выдачу автокредитов лицам с высокой долговой нагрузкой. Также это должно оградить банки от выдачи высокорискованных кредитов. То есть простых граждан эти ограничения никак не должны коснуться.

Согласно новым лимитам, одобрению подлежит всего 20% автокредитов для заемщиков, чья долговая нагрузка составляет от 50% до 80%. Для категории граждан, у кого долговая нагрузка превышает отметку 80%, лимит одобрения автокредита составит всего лишь 5%.

Центробанк продолжает гнуть свою политику ужесточения ДКП. С одной стороны это хорошо, поскольку народ должен понять, что гулять надо преимущественно на свои средства, а не на заемные. Хотя по нынешним ставкам, кредиты брать реально глупо…