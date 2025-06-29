Дачников предостерегли от серьезной ошибки с удобрениями, которая может привести к отравлению

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Удобрения для сада и огорода могут быть опасными не только для почвы, но и для здоровья самого хозяина.

Сейчас многие россияне активно работают на своих дачах, и старются вырастить хороший урожай. Без удорений сегодня достигнуть хорошего результата невозможно, а между тем люди не подозревают, какой опасности себя подвергают.

Доцент кафедры неорганической химии им. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал , какие ошибки часто допускаются при хранении пестицидов и удобрений.

В топ ошибок садоводов и огородников входит привычка химикаты в чем попало. Так как эти коробочки и бутылочки частенько и не подписываются, то случаи отравлений редкостью не являются. Маленькие дети нередко хватают емкости с цветной жидкостью, и хорошо если взрослые будут рядом и успеют спасти ребенка. Так что важно хранить химикаты на высоких полках, а еще лучше под замком, чтобы избежать несчастные случаи.

Соблюдение правильного режима хранения не менее важно – химикаты не просто могут потерять свои свойства, но даже будут смертельно опасными. Это может произойти если в месте хранения присутствует минусовая температура, высокая влажность или прямые солнечные лучи.

Необходимо помнить, что не нужно не зная совместимости, смешивать разные химические вещества для удобрения. Результатами, может быть, выделение токсичных испарений. Даже возгорание может быть в некоторых случаях.

Нужно помнить о мерах безопасности при работе с химикатами. Обязательным является использование средств индивидуальной защиты – очки, респиратор и перчатки нужны без исключений. Смешивание химикатов должно производиться только на открытом воздухе. После работы тщательно вымыть с мылом лицо и руке. Не работать с химикатами рядом с продуктами питания. Вот такие простые, но очень важные правила.