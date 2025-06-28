Пустая трата денег и времени. Горькая правда о празднике выпускников “Алые паруса”

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У любого праздника есть своя обратная сторона, и «Алые паруса» в этом плане не исключение

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет праздник для выпускников “Алые паруса”. Несмотря на то, что вся Россия завидует жителям города на Неве, что у них есть такой красочный праздник, сами они его недолюбливают. И на это есть множество причин.

Во время проведения “Алых парусов” многие территории города перекрывают для движения. Что доставляет неудобства для владельцев кафе и ресторанов, и прочих торговых точек. В этом году по известным причинам еще обещают трудности с мобильным интернетом.

“Алые паруса”, это событие, посетив которое очень легко заболеть. Человек может либо простудиться, или подхватить вирус в толпе.

Посмотреть сам праздник с удобной точки практически невозможно. Люди на набережной начинают занимать места за три часа до начала, и пробиться через толпу практически невозможно. А с той точки, где все хорошо видно, туда пускают только выпускников строго по документам.

В толпе очень много людей принимает алкоголь, курят, и всем этим дышат людям в лицо. Поэтому день, когда проходят “Алые паруса” для жителей Санкт-Петербурга является самым настоящим испытанием.

Ну а как все же посмотреть это шоу так, чтобы все хорошо было видно, и при этом не испытывать никакого дискомфорта? Да очень просто, это посмотреть можно в записи по телевидению или же в интернете, когда операторы все смонтируют и выложат это в сеть. “Алые паруса” это в первую очередь телевизионное шоу, и смотреть его лучше по ТВ. Поверьте, вы ничего не потеряете. Невероятно, но факт…