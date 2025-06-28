Большая ошибка Романа Вильфанда. Его прогноз на это лето трещит по швам

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Как гласит известная шутка, синоптик ошибается один раз, но каждый день

Нынешнее лето не радует россиян своей погодой. Во многих регионах установилась прохладная и дождливая погода. В таких условиях загорать и купаться совершенно не комфортно. Россияне все чаще читают прогнозы синоптиков и ждут, когда те сообщат о приходе тепла.

В очередном прогнозе научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщил, что долгожданное тепло в центре европейской части России стабилизируется 3-4 июля. Воздух должен прогреться до 25 градусов, при этом ожидать устойчивого потепления пока не стоит.

«По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы», - сказал он в интервью РИА Новости.

Однако потом по прогнозу Вильфанда, температура немного снизится. Ночная температура будет балансировать в промежутке 10-15 градусов, и днем также сохранится прохлада. В конце недели ближе к выходным с северо-запада начнут поступать прохладные воздушные массы, и температура понизится до 18-23 градусов, добавил метеоролог.

При этом еще в мае этого года в интервью Российской газете Роман Вильфанд обещал россиянам аномально жаркое лето, которое должно было войти как минимум в пятерку или тройку самых жарких лет на земле за всю историю.

"Скорее всего, нынешний год войдет в пятерку самых жарких. Но как по территории земного шара произойдет распределение — за пределами знаний. Где-то будет очень тепло, а где-то и прохладно", - объяснил он.

Хотя в столице Сибири Новосибирске уже сейчас фиксируются очень высокие температуры. Да и впереди еще целых два месяца лета, поэтому все может быть. Ну а сбылся или нет прогноз Вильфанда решайте сами, уважаемые наши читатели…