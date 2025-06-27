Киркоров подался в политику? Певец обратился с неожиданным требованием к Никола Пашиняну

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Киркоров потребовал прекратить гонения на армянскую церковь

Пока вся страна переживает за здоровье поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, певец активно участвует в политической жизни соседней республики, и делает достаточно громкие заявления.

Сегодня в своем Telegram-канале Киркоров напрямую обратился к премьер-министру Армении Пашиняну, и потребовал прекратить гонения на армянских священнослужителей, а также отпустить из-под стражи предпринимателя Самвела Карапетяна.

«Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей. Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон в Армении», — заявил Киркоров в своем видео обращении.

Артист считает, что все выдвинутые обвинения против Карапетяна являются абсурдными и надуманными, поскольку бизнесмен всегда поддерживал Армению, и поддерживал исключительно социальные проекты. А в политике всегда был на стороне угнетенных.

Киркоров также напомнил Николу Пашиняну одну из библейских заповедей: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Также артист заявил, что он не может оставаться в стороне от всего происходящего с представителями армянской апостольской церкви и их сторонниками.

Напомним, что Карапетяна арестовали 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Пашинян очень резко высказывался о своем оппоненте.

Ответит ли Пашинян на обращение Киркорова? Вряд ли это произойдет, поскольку там идет большая игра, и никто не скрывает, что все идет по сценарию турецких спецслужб. Тем не менее заявление Киркорова может воздействовать на простых жителей Армении. Только вряд ли артисту там сможет выступать с концертами в ближайшем времени. Это ему не позволит здоровье, да и официальные власти этой страны могут закрыть ему въезд. Но очевидно, что страсти перед выборами в следующем году в Армении накаляются…