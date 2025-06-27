Штраф или жизнь – в России начали наказывать родителей за купание детей без присмотра

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Депутаты Мособлдумы приняли закон, по которому будут штрафовать родителей, чьи дети купаются в водоемах без присмотра.

Данное решение действительно правильный и своевременный шаг. По данным МЧС в 2024 году утонуло 363 ребенка. В этом году цифры еще более страшные. Если с 1 января по 12 июня на воде погибло 80 детей, то за последние пару недель лета (12-26 июня) цифра еще более печальная чем за чем за полгода – утонуло 86 детей.

Штраф за нарушение нового закона очень мягкий, можно сказать минимальный - от 100 до 500 рублей. Именно столько придется заплатить родителям, если ребенок возрастом до 18 лет будет купаться без присмотра. Причем гулять около воды можно, а купаться нельзя – вот такое уточнение.

Правда, депутаты Подмосковья критически отнеслись к новому закону. Как он будет работать на практике? А если ребенок на требование сотрудника полиции выйти на берег и показать документы откажется? Не плыть же полицейскому за ним? Это вполне сможет спровоцировать опасную для здоровья и жизни ситуацию для ребенка. И физически невозможно на каждое водохранилище отправить наряд и моторную лодку.

Да, с несчастными случаями по время купания в открытых водоемах нужно бороться. Но, данный закон создаст немалые проблемы для полиции, с минимально возможным положительным результатом. Где взять столько свободных сотрудников? Подключать большое количество волонтеров? Ситуацию с детской смертностью на воде без сомнения нужно решать, но не таким малоэффективным способом…