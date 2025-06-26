Предупреждение для дачников. С 1 сентября по новому закону дачи начнут изымать

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Интересные нормы вступают в силу с осени 2025 года. Лучше подготовиться заранее.

Депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в интервью для NEWS.RU поделился интересной информацией. Итак, начиная с 1 сентября 2025 года, земельный участок на котором стоит непригодный для жилья дом (либо это строение разрушено) по закону будет считаться заброшенным.

Причина такого решения – в силу вступили обновления норм для земельного законодательства. Изменения направлены на то, чтобы более эффективно использовать частные земельные ресурсы.

Кого затронут эти изменения? Под действия нового закона «попадут» как собственники земельных участков, которые находятся в пределах города, так и дачные участки за городом. Самое важное дополнение в новом обновлении, это то, что теперь находящий на участке земли заброшенный дом, автоматически делает участок заброшенным.

Какие признаки того, что дом считается заброшенным? Это строение, которое не пригодно для проживания в нем – отсутствуют (или битые) стекла, заросший сорняками дом, провалившаяся крыша у здания. Об этом рассказал Никита Чаплин.

Депутат рассказал, что постройки, которые находятся на участке, обязательно должны были быть в обязательном порядке зарегистрированы. А на самом участке не должно быть ни сорняков, ни мусора. Чаплин отметил, что сначала для владельцев, которые нарушают данное законодательство, сначала ожидает предписание.

Нужно уточнить, что для тех, кто приобретет земельные участки после апреля 2025 года, данная процедура будет сильно упрощена – при регистрации купленной собственности, участок получит статус освоенного автоматически.

А вот изъятие земли будет уже крайней мерой – если владелец после нескольких предупреждений не приведет свой участок в порядок. Переходный период для тех, кто является владельцем земли ранее апреля 2025 года, продлится до 2028 года. За это время нужно привести в порядок как земельный участок, так и документы на него.