Звезда КВН рассказал о возможных последствиях для команды “Негоден” за шутку про Рогозина

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По мнению звезды КВН, скандал с командой «Негоден» пойдет ей только на пользу

Сегодня в России большой резонанс получила история, связанная с реакцией сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина на шутку команды КВН «Негоден». И хоть политик позже сдал назад, очевидно, что для юмористов это бесследно не пройдет. О возможных последствиях для квнщиков рассказал член команды «Уездный город», комик Сергей Писаренко.

Кто случайно пропустил эту историю, мы напомним, что команда КВН «Негоден» позволила себе пошутить над докторской диссертацией Рогозина. Реакция сенатора оказалась неожиданно жесткой, он пообещал участников этой команды отправить в зону специальной военной операции, и даже сообщил, что уже собрал информацию о военкомате, к которому приписаны квнщики.

«Команда «Негоден» благодаря этой реакции Рогозина станет еще популярнее, это очевидно. Сейчас, пока мы обсудим все это, правильно ли он обиделся, неправильно, команде «Негоден» просто можно спокойно продвигаться в финал этого сезона, потому что популярность приходит после скандальных новостей даже больше, чем после выступлений», — прокомментировал ситуацию Писаренко в интервью изданию News.ru .

Также звезда КВН прошлых лет пожелал людям не терять чувство юмора в любой ситуации. По его мнению это отличный признак хорошего психологического здоровья. В любом случае хорошая шутка нам всем строить и жить помогает…