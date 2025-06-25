Рогозин угрожает КВН. Адвокат заявил, что таким образом сенатор нарушил закон три раза

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Сенатор довольно жестко отреагировал на шутку в КВН в свой адрес

Хорошее чувство юмора часто помогает человеку преодолеть трудности жизни, и наоборот, его отсутствие может спровоцировать большие проблемы на ровном месте. Нечто подобное сейчас происходит с сенатором от Запорожской области Дмитрием Рогозиным.

Бывшего главу “Роскосмоса” возмутила шутка команды КВН “Негоден” про его докторскую диссертацию. Реакция политика была достаточно жесткой. Самих квнщиков он назвал бесталанными, передачу весьма унылым зрелищем, и пообещал авторов шутки отравить на СВО.

“Так что вместо унылого *****, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи, — написал Рогозин в своем Telegram-канале

Также сенатор заявил, что у него уже имеется информация, к какому военкомату приписаны комики. На данный момент устанавливается личность автора шутки. Рогозин пообещал участникам КВН научить их «всему, в том числе чувству юмора».

Сейчас в интернете идет бурная дискуссия, кто прав и виноват в данной ситуации. На наш взгляд особого интереса заслуживает ответ адвоката Сталина Гуревича, где он указывает господину Рогозину на нарушение им российского законодательства как минимум по трем статьям.

“Господин Рогозин, а кто вам дал право, во-первых, незаконно собирать персональные данные граждан России, выясняя их военкомат, во-вторых, публично им угрожать, в-третьих, игнорировать нормы Конституции РФ относительно цензуры? Шутка закон не нарушает, вы, как публичное лицо можете быть подвергнуты критике. Не нравится КВН - не смотрите. Публично попирая законы Российской Федерации из-за личных обид, вы дискредитируете нашу страну, показывая, что для некоторых сенаторов закон не писан и властью облеченные могут по желанию наступить и на Основной Закон. Это отвратительно!”, - написал юрист в своем Telegram-канале.

Нам трудно комментировать данную ситуацию. Мы не знаем, кто нарушил закон, а кто нет, но похоже с чувством юмора у обеих сторон все очень плохо…