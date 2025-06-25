Почему заливать полный бак бензина опасно. Ответы опытного автомеханика

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Как оказалось, многолетняя привычка многих водителей вредна для автомобилей.

Сколько раз на автозаправке вы слышали фразу «Заливаем банк до самого верха»? А сколько раз вы сами эту фразу говорили? Но, как оказалось данная привычка «заливать в запас» является вредной и даже опасной. Об этом в интервью для RT рассказал руководитель LEM Solution Евгений Ладушкин.

В чем же опасность ездить в автомобиле с полностью залитым баком? Дело в том, что полный бак горючего вполне может привести к проблемам с системой вентиляции вашего «железного коня». Также повышается давление, из-за которого через уплотнения может начаться утечка топлива, которое залито «под крышечку». А там всего один шаг к возможному возгоранию. Также риск разрыва бензобака также никто не отменял.

Как мы знаем – профилактика как минимум вполовину снижает риск поломки. Так что после заправки стоит обратить самое пристальное внимание на возможные следы топлива снаружи. А возможно ваша машина стала плохо заводиться? Это уже первый сигнал, что нужно срочно проверить систему вентиляции.

Еще одним помощником, который подскажет наличие проблемы, является прибор одометр, который устанавливается во всех современных автомобилях. Он показывает, как общий, так и суточный пробег, и водители его часто по привычке «обнуляют» ежедневно. Но, у него есть и другая полезная функция.

Кроме диагностики активации системы бортового компьютера, в том числе и увидеть проблемы во время запуска двигателя (в большинстве моделей). А также можно узнать, расход топлива. Зная средний показатель расхода, вы можете понять, что с потреблением топлива уже есть проблемы.