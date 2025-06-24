Общество

В России набирают популярность курсы по выживанию в лесу

Опубликовано
Алексей Колосков
корреспондент
отдых экстрим

Источник фото: globallookpress.com

Россияне устали от городской суеты, и стремятся отдыхать на природе


В России неожиданно набирают популярность курсы и мастер-классы по выживанию в лесу. Цены на такое увлечение по сравнению с прошлым годом выросли в три раза. 

Духовное погружение и медитация остались в прошлом. По данным опроса, проведенного среди жителей крупных российских городов, они так сильно устали от жизни в городской среде, что готовы платить большие деньги, чтобы пожить в условиях дикой природы без каких-либо признаков цивилизации. 

Как пишет Teleram-канал SHOT, каждый четвертый опрошенный респондент планирует отправиться в лес и пожить там какое-то время.

Стандартный курс выживания в лесу включает в себя получение навыков разведения костра, ориентации в лесу, строительство шалаша. Людей научат как безопасно пить воду из реки, а также прикладывать подорожник. 

Для любителей острых ощущений есть дополнительный бонус -  программа «захоронения»: на время тебя закапывают, чтобы «стать настоящим воином».

Если еще год назад подобный курс стоил максимум 4500 рублей, то сегодня в зависимости от сложности цены взлетели до 8000 – 60 000 тысяч рублей.

К чему бы это все?

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