Минздрав законодательно будет принуждать выпускников медвузов работать в государственных больницах

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Минздрав придумал, как решить проблему нехватки кадров в российских больницах

Многих выпускников медицинских вузов России ждет неприятный сюрприз. Им могут запретить работать по специальности, если они три года не отработают в государственных больницах.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ» , соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в Минздраве. Это в первую очередь коснется тех выпускников, которые проходят обучение за государственный счет.

По нынешнему законодательству все выпускники медицинских вузов и колледжей, не отработавшие три года в государственных медучреждениях, обязаны были возместить стоимость своего обучения в двукратном размере. Теперь же Минздрав решил изменить правила, и вообще запретить выпускникам работать по специальности. Для этого предполагается использовать уже существующую систему подтверждения квалификации.

На сегодняшний день каждый молодой специалист после окончания учебного заведения обязан пройти первичную аккредитацию. Эту процедуру проводят особые комиссии в специализированных центрах. Если выпускники успешно прошли эту проверку, то они получают свидетельство о первичной аккредитации с дальнейшим разрешением на работу.

Новая версия закона предполагает отработку молодым специалистом, получившим образование за государственный счет, и получившим первичную аккредитацию, три года отработать в медицинских учреждениях, участвующих в программе госгарантий. Только после этого они получат право на прохождение периодической аккредитации.

Отрабатывать придется поневоле. Иначе все обучение пойдет прахом.

Видимо таким способом Минздрав решил решить проблему нехватки персонала в российских больницах. Насколько эффективны будут предпринимаемые меры, покажет время…