Дом.РФ: Цены на новостройки взлетят

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Рынок новостроек в России может столкнуться с дефицитом предложения в ближайшие два-три года. Этот неожиданный прогноз озвучил зампред правления банка «Дом.РФ» Антон Медведев, связав его со снижением запусков строительных проектов и изменением структуры спроса.

Пока девелоперы выбирают разные стратегии выживания, покупатели все чаще отказываются от ипотеки в пользу собственных средств, что может существенно изменить ландшафт рынка недвижимости.

По данным «Дом.РФ», запуски новых проектов уже упали на 20%, с 18,8 млн до 15 млн кв. м. Одновременно замедлился и спрос: в январе-мае 2025 года продажи новостроек в квадратных метрах снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примечательно, что падение спроса в денежном выражении составило всего 2%. Это объясняется ростом цен на недвижимость, который компенсирует снижение количества сделок.

Ключевым фактором, повлиявшим на динамику рынка, эксперты называют изменение условий господдержки, в частности, завершение программы льготной ипотеки. Доля ипотечных сделок на рынке новостроек упала до рекордно низких 58% против 76% в начале 2024 года. На этом фоне растет доля покупок за счет собственных средств (28%) и в рассрочку (13%).

В «Дом.РФ» считают, что спад на рынке временный и за ним последует восстановление. Однако девелоперы уже сейчас реагируют на изменившуюся ситуацию по-разному: одни сокращают объемы строительства, другие замораживают проекты, третьи ищут новые возможности в сложившейся ситуации.

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Формирование дефицита предложения на рынке новостроек может привести к новому витку роста цен на жилье. Кроме того, изменение структуры спроса – рост доли покупок за собственные средства – может усилить конкуренцию между девелоперами и заставить их пересмотреть свои стратегии продаж.